Lavori in corso in Piazza dei Tarquini a Cerveteri • Terzo Binario News

L’intervento è stato realizzato dal Comune di Cerveteri grazie all’ottenimento di un finanziamento ministeriale

Cantieri aperti in Piazza dei Tarquini a Cerveteri. Da questa mattina infatti, sono iniziati i lavori per il restyling dell’area, un luogo estremamente frequentato dalla cittadinanza che rappresenta un importante punto di ritrovo soprattutto per la vicinanza con diverse attività commerciali.

Nello specifico i lavori riguarderanno la sostituzione dell’asfalto ammalorato e danneggiato dalle radici delle alberature. Sarà realizzata una pavimentazione drenante in betonella, un intervento che consentirà non solo di porre in sicurezza l’area, ma anche di salvaguardare gli alberi: in questo modo, le radici potranno prendere un maggiore ossigeno e non si verificherà più la loro fuoriuscita dal manto stradale.

“Si tratta di lavori importanti – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – un intervento che il nostro Comune riesce a realizzare grazie all’ottenimento di un finanziamento ministeriale di 62mila e 500euro dedicato proprio alla sistemazione di strade, camminamenti ed arredi urbani. Sempre con questo finanziamento, prossimamente effettueremo ulteriori interventi nel territorio: tutte piccole ma importanti opere che andranno a sistemare situazioni che richiedevano da tempo interventi, proprio come lo è Piazza dei Tarquini, sulla quale non eravamo ancora riusciti a realizzare dei lavori di ammodernamento”.