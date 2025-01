La Protezione Civile di Cerveteri inizia l’anno con 4mila euro di finanziamento regionale per l'acquisto di dpi • Terzo Binario News

Contributo ottenuto per l’acquisto di nuovi Dispositivi di Protezione Individuali

Il nuovo anno per il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri inizia con un contributo regionale di 4mila euro finalizzati all’acquisto di DPI – Dispositivi Protezione Individuali per le attività di antincendio boschivo.

Dopo le risorse introitate nel 2024 infatti, rivolte a numerose attività di formazione del personale e manutenzione dei mezzi d’emergenza, il Responsabile del Servizio di Protezione Civile Renato Bisegni ha iniziato positivamente il 2025 confermando capacità e competenze non soltanto sul campo e nelle attività di maggior operatività ma anche dal lato burocratico e amministrativo.

“Con questi 4mila euro che la nostra Protezione Civile comunale si è aggiudicata dalla Regione Lazio avremo modo di dotare i volontari e le volontarie di tutte quelle attrezzature e strumentazioni di protezione individuale necessarie per fronteggiare in completa sicurezza le emergenze estive legate agli incendi boschivi – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – nel corso dell’anno sono numerose le attività del nostro Gruppo Comunale, in base al periodo si trovano ogni giorno a doversi districare tra le più svariate situazioni emergenziali, che siano dovute al maltempo o agli incendi boschivi.

Avere risorse a disposizione per affrontarle con gli strumenti adeguati e nuovi, sarà davvero importante sia per la sicurezza dei volontari che per il territorio tutto”.