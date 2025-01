Selene è l'ultima nata del 2024 a Civitavecchia • Terzo Binario News

L’omaggio alle colleghe del reparto di Ostetricia da parte di nonna Franca

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i colleghi dell’intera equipe della Sala Parto, Nido e reparto di Ostetricia e non per ultimo a tutti quelli del Percorso Nascita della Asl Roma 4 per la professionalità, la gentilezza e la dedizione con cui ci avete accompagnato durante questo periodo così speciale per la nostra famiglia.

Il 31 dicembre 2024 alle ore 21.05 la venuta al mondo della mia nipotina SELENE è stato un evento indimenticabile ricco di emozione e gioia.

La vostra attenzione, pazienza e cura sono stati un punto di riferimento imprenscindibile, ci avete fatto sentire sempre al sicuro e supportati.

Grazie di cuore a tutti per la gentilezza e competenza e soprattutto per il vostro contributo che date ogni giorno.

La vostra collega, nonché adesso anche nonna Franca”.