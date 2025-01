"Aspettando la Befana”: pomeriggio di amicizia al Centro di Solidarietà di Cerenova il 5 gennaio • Terzo Binario News

“La Consulta dei migranti e apolidi di Cerveteri ha organizzato per il 5 gennaio una Festa dell’Inclusione per bambini e giovani di famiglie in difficoltà, in collaborazione con Associazioni del territorio e persone attive nel volontariato.

L’appuntamento è per le 15 presso il Centro polivalente di Via Luni Cerenova, con attività, giochi e tanti doni portati da una Befana speciale chiamata Solidarietà.

L’iniziativa vedrà, infatti, la distribuzione di giochi, libri e quant’altro raccolto nel periodo natalizio grazie alla generosità di tanti sponsor, di singole persone e di associazioni.

Il pomeriggio verrà aperto dalle autorità cittadine a cui seguirà una partita di baskin bkl. La festa proseguirà poi con giochi di squadra per bambini, truccabimbi, una golosa merenda per tutti e la distribuzione dei doni. Il tutto sarà rallegrato da musica di diverse parti del mondo. “Le Associazioni hanno risposto subito con entusiasmo alla chiamata all’appello della Consulta dei Migranti e Apolidi e subito si è formata la catena di solidarietà formata da Cinzia, Pietro e Armando del Centro Sociale over 60- Caere Mare APS Cerenova Francesca del Consiglio comunale dei giovani Cerveteri Antonietta e Rita del Bkl baskin Daniele e Maria Beatrice di Scuolambiente il Centro Solidarietà Cerveteri, ANIMO – Nessuno si salva da solo e l’Associazione Damiano Casali APS. All’appello hanno anche risposto Supermercato Orizzonte, Solletico Giocattoli, Maury’s Cerveteri e Conad super store Ladispoli. Come sempre il nostro territorio ha dimostrato un grande senso di generosità e solidarietà a tutti vada il nostro più sincero ringraziamento!” concludono dalla Consulta migranti e apolidi di Cerveteri