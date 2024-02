La protesta dei trattori è arrivata a Roma, domani Capitale bloccata dagli agricoltori • Terzo Binario News

Passata un’altra notte nell’accampamento alle porte di Roma ci si prepara a entrare in città

Millecinquecento persone e 10 trattori. E’ l’accordo trovato tra la Questura e uno dei movimenti in lotta, “Riscatto agricolo”. Il grosso però deve ancora arrivare. L’altro gruppo, il comitato degli “Agricoltori traditi” – il cui leader è l’ex forcone Danilo Calvani – fa sapere che da tutta Italia sono attesi migliaia di trattori che si raduneranno alle porte della Capitale tra domenica e lunedì. L’idea di qualcuno è quella di un grande corteo di trattori al Circo Massimo.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi detta la linea: trovare l’equilibrio tra il diritto di manifestare liberamente da parte degli agricoltori e le esigenze di ordine pubblico.

Tra i 10 punti della piattaforma di rivendicazioni messa a punto da Riscatto Agricolo, solo uno riguarda le limitazioni imposte dal Green Deal europeo. Quelle su cui in Europa si è ottenuta la marcia indietro della presidente della Commissione Ursula von der Leyen che ha ritirato la proposta legislativa sull’uso di pesticidi. Un esito “incomprensibile” ha commentato Legambiente.

Le altre rivendicazioni degli agricoltori mobilitati vengono da lontano: il costo dei carburanti agricoli, l’aumento dell’Irpef, la competizione sleale sui mercati internazionali con prodotti che vengono da paesi dove non sono in vigore le stesse restrizioni che sono in vigore in Europa. Uno dei punti più sentiti è quello che riguarda la sperequazione, ritenuta ormai intollerabile, tra quanto viene pagato il prodotto all’agrigoltore e il prezzo al dettaglio quando viene venduto al consumatore.

Temi che convergono nella richiesta di istituzione di un tavolo permanente presso il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che coinvolga gli agricoltori stessi per indirizzare il lavoro del legislatore.