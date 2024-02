Federica Poggio nuova assessore allo sport di Fiumicino • Terzo Binario News

Il Sindaco Mario Baccini affida l’incarico di Assessore alla Cultura e Sport, alla consigliera comunale Federica Poggio.

“Ho piena fiducia nell‘Assessore Poggio. La sua preparazione, l’impegno profuso finora al servizio della città ed il forte legame con Fiumicino, sono gli elementi chiave che hanno determinato la sua nomina. Una donna vicina al territorio, del quale conosce criticità e qualità distintive ed è per questo che sono certo che le iniziative e le soluzioni proposte dall’Assessore avranno un impatto significativo e migliorativo per la nostra comunità. L’Amministrazione comunale continua il proprio impegno per la promozione o sviluppo culturale, sportivo e turistico, offrendo alla città una leadership affidabile e motivata.”dichiara il Sindaco Mario Baccin