“Nati per Leggere” in Biblioteca a Ladispoli, nuovo imperdibile appuntamento • Terzo Binario News

“Continua il ciclo di incontri di Nati Per Leggere: gli appuntamenti di letture a bassa voce per bambini da 0 a 6 anni a cura del nostro fantastico Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli!

Questa volta l’appuntamento sarà di lunedì: il 12 febbraio vi aspettiamo alle ore 16:30 con Una folata di storie!: l’incontro è dedicato a bambini da 0 a 6 anni con le loro famiglie, la partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione.

Vi ricordiamo che NPL è il programma nazionale di promozione della lettura, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, che spiega in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere: leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliora la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali. E’ un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

Partecipate numerosi!”