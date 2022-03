La prima piazza di Aranova, fissata la data per la posa della prima pietra - Terzo Binario News

Diventa realtà la prima piazza pubblica nel territorio di Aranova.

Annunciata nei giorni scorsi, mercoledì 30 marzo alle ore 11:00 il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino, insieme al Vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e la Presidente del Consiglio comunale, saranno in Via Michele Rosi per la posa della prima pietra.

Un’opera fondamentale per la Frazione di Fiumicino, che si doterà così, dopo un lungo iter burocratico e amministrativo di un luogo di ritrovo per la collettività.