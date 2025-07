La pioggia non ferma la Festa del Fiore di Zucca del Rione Madonna dei Canneti: un successo nonostante il maltempo della domenica • Terzo Binario News

L’Assessore ai Rapporti con i Rioni Manuele Parroccini traccia un bilancio della festa: “La pioggia di domenica ha penalizzato l’evento, si valuta il recupero della data”

Neppure il meteo quasi invernale ha fermato la voglia del Rione Madonna dei Canneti di fare festa: si è conclusa ieri la quarta edizione della Festa del Fiore di Zucca, manifestazione giunta alla sua quarta edizione. Una Festa del Fiore di Zucca che nella serata inaugurale del sabato ha fatto segnare numeri record, con lunghe file di famiglie impazienti di degustare gli ottimi fiori di zucca locali e tante prelibatezze del territorio. Una due giorni comunque di successo, nonostante la pioggia che ha condizionato l’intera domenica, tra divertimento, musica e intrattenimento, con i Radiofonica.2 e il Trio Monti che hanno regalato spensieratezza e intrattenimento.

“Quello del Rione Madonna dei Canneti è stato il terzo dei grandi appuntamenti estivi organizzati dai Rioni della nostra città – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore ai Rapporti con i Rioni del Comune di Cerveteri – una stagione estiva che si è aperta con la festa a tema medievale del Rione Boccetta, è proseguita poi con la Sagra della Bruschetta del Rione Casaccia Vignola e che già i primi giorni di agosto vedrà protagonista un altro Rione, lo storico Rione Garbatella con una grande festa al Parco della Legnara. Queste feste per i Rioni sono occasione non soltanto per trascorrere insieme delle serate in allegria, ma anche per raccogliere fondi utili alla realizzazione del proprio carro allegorico che sfilerà poi in occasione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti”.

“La Festa del Fiore di Zucca di quest’anno per me è stata doppiamente emozionante – aggiunge l’Assessore Parroccini – non è di certo un mistero la mia storica appartenenza al Rione Madonna dei Canneti e poter collaborare quest’anno non soltanto in veste di cittadino ma anche di Assessore è stato un momento estremamente significativo. La pioggia che ha caratterizzato l’intera giornata di ieri non è stata certamente di aiuto, ma nonostante questo nessuno si è perso d’animo: anzi, la voglia di offrire un momento di spensieratezza e leggerezza è stata più forte del temporale. Già in queste ore comunque, il Rione tramite il Presidente del Renato Orlandini ha fatto richiesta di recuperare la data di ieri e sulla quale spero di poter dare notizie quanto prima. A tutti i rionali che si sono messi all’opera nelle feste andate in scena sinora il mio ringraziamento per il grande lavoro svolto e ai Rioni che si stanno preparando per il loro appuntamento estivo, un caloroso in bocca al lupo. Li aspettiamo tutti per l’evento più atteso dell’estate, la Sagra dell’Uva, dove come sempre saranno grandi protagonisti!”.