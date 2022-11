La Pianeta Mare centra un sesto posto al campionato invernale organizzato dal Riva di Traiano • Terzo Binario News

Ieri si è svolta la prima regata velica del campionato invernale organizzato da Riva di Traiano.

La asd Pianeta Mare, associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale presente sul territorio per promuovere iniziative inerenti attività veliche con i ragazzi di istituti nautici ed elaborare progetti in difesa del mare, al fine anche di trasmettere la passione, l’amore e rispetto per l’ambiente marino, per la prima volta ha partecipato alla manifestazione con una propria imbarcazione ovvero il Rewind ottenendo un onorevole 6° posto nella categoria coastal IRC.