Usi civici, Petrelli: "Chi sostiene l'imbocco della strada giusta prende in giro i cittadini" • Terzo Binario News

“L’ ingiustizia degli Usi Civici che di riflette sui cittadini è sempre drammatica: ricordo che le 5000 famiglie coinvolte in questa ingiustizia ( ogni sasso dell ex tenuta delle mortelle sa che non ci sono più gli Usi Civici a far data del 1827…) Chi volesse uscirne anche stando al ricatto della conciliazione non lo può fare perché il Commissario Perinelli non riconosce la sig.ra Delmirani quale rappresentante legale dell U.A. locale.

Premesso ciò, abbiamo ascoltato da esponenti del campo largo che si è imboccata la strada della soluzione della vicenda. Quanto vorremmo che fosse vero! Se fosse così e quindi si va verso una futura ( tempi!?) ricognizione catastale perché non si provvede a rimediare da subito a chi è stato inserito erroneamente in questa ingiustizia? Mi riferisco alle 1500 famiglie delle 5000 impattate per le quali non è stata applicata la sentenza Antonelli di cui possono beneficiare perché le loro abitazioni insistono sui fondi che furono degli Antonelli.

Ebbene questi cittadini hanno scritto più volte alla Regione, quindi agli amministratori ed ai funzionari alla fine gli è stato imposto di aspettare una sentenza pur se fossero in presenza di una sentenza passato in giudicato.

Hanno aspettato. La sentenza ha dato loro ragione ed ha smentito, nuovamente il perito dell’Agraria il dott. Monaci. Ebbene i cittadini hanno chiesto alla Direzione (e non agli amministratori, tanto girano la testa dall’altra parte sono 6 anni a partire da Zingaretti…) di rispettare gli impegni presi ma la dirigente Ajello non risponde più a nulla sono valsi i solleciti e l’intervento del difensore civico che ha invitato la dirigente a riscontrare le istanze dei cittadini.

Alla luce di tutto ciò capite come le dichiarazioni di chi sostiene di aver imboccato la strada della soluzione possa suonare come” una presa per c..lo” sì, proprio così “una presa per c..lo”.

Pur se i cittadini sono stanchi adesso hanno coinvolto con questa nuova missiva il nuovo Prefetto di Roma Frattasi, vediamo quali brutte pagine si debbono scrivere nelle vergogne del nostro Paese”.

Vittorio Petrelli