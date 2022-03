La Millepiedi: "Tutto pronto per il Trofeo Città di Ladispoli di podismo" - Terzo Binario News

Tutto pronto per la nascita del Trofeo Città di Ladispoli, la corsa inserita nel calendario nazionale Fidal che domenica porterà nomi di prestigio e una marea di podisti sul litorale laziale, per la nuova creatura agonistica del Gruppo Millepiedi.

Saranno 10 km di corsa tutti da vivere, attraverso un tracciato completamente pianeggiante che, a detta di chi l’ha disegnato e “testato”, potrebbe portare a una pioggia di primati personali sulla distanza.

Il cast dei pretendenti alla vittoria va costruendosi di ora in ora. Intanto è già ufficiale la presenza di Umberto Persi, uno degli atleti più vincenti dell’attuale panorama nazionale e terzo alla Ladispoli in Corsa lo scorso anno, mentre in campo femminile si preannuncia una vera e propria battaglia con Sara Carnicelli (Athl.Vaticana) autrice alla RomaOstia di un probante 1h14’02” che le è valso l’8° posto; Silvia Nasso, diventata mamma da pochi mesi e, appena tornata alle gare, vincitrice del titolo regionale Master di cross ad Arce (FR), dove Isabella Papa ha conquistato il successo sul percorso corto. Entrambe, tesserate per la Tirreno Atletica, saranno della partita. Si attende poi la conferma della presenza di Amanuel Freedom e Luca Parisi, per andare così a ricostituire il podio completo della Ladispoli in Corsa, altra creatura della società organizzatrice.

Le iscrizioni alla gara sono ancora aperte, fino a giovedì prossimo alle or 10:00 al costo di 15 euro. Gli organizzatori, in base al numero adesioni pervenute, contano di superare quota 500 presenze. Già da sabato si potrà recuperare il pettorale e il pacco gara da Professione Ciclismo/Running in via Settevene Palo 34 mentre domenica mattina si potrà provvedere all’interno del Parco di Palo fino a 30 minuti prima della partenza, fissata per le ore 9:00 dall’attigua Via Corrado Melone, dove sarà posizionato anche l’arrivo. Ora non resta che sperare nel bel tempo, per vivere una domenica tutta di corsa.

Per informazioni: Gruppo Millepiedi Ladispoli, tel.328.8437343, info@gruppomillepiedi.it