La micina Minù sparita dall'Axa, ricompensa per chi la ritrova • Terzo Binario News

“Abbiamo smarrito la nostra gatta Minù l’8 gennaio 2024 in zona Axa – X Municipio di Roma. Si offre lauta ricompensa.

Ha 8 anni, pelo nero corto, piccola taglia, europea, sterilizzata, di buon carattere.

Stiamo diffondendo volantini e contattando tutte le strutture, stiamo facendo ricerche approfondite ma sembra che nessuno l’abbia avvistata. Temiamo il peggio.

Se la vedete contattateci oppure scattategli una fotografia mandandoci la posizione. Accorreremo al più presto.

Per favore chiunque abbia notizie o se qualcuno ha saputo che è stata presa per sbaglio pensando sia un abbandono, oppure ancora sa di un suo investimento sulla strada, può contattare anche in forma anonima il numero di cellulare: 335-5774395 “.

Simona e Paolo