La metà dei romani vive sotto la soglia di povertà, inquietante il rapporto Caritas • Terzo Binario News

Nel 2022 a Roma il 42,2 per cento dei romani ha dichiarato un reddito inferiore ai 15 mila euro. E’ quanto emerge dal “Rapporto povertà” 2023, un punto di vista: le città parallele” a cura della Caritas di Roma, presentato nella sede del Vicariato della Capitale.

Secondo i dati del rapporto, il 37,1 per cento dei cittadini della Capitale e’ nella fascia di reddito tra 15 mila e 35 mila euro, il 18,3 per cento dichiara più di 35 mila euro ma meno di 100 mila, mentre solo il 2,4 per cento dei contribuenti percepisce più di 100 mila euro. Quest’ultimo 2,4 per cento detiene il 17,6 per cento del reddito totale dichiarato nella Capitale, pari a 8 miliardi di euro.

Alla presentazione del rapporto, giunto alla sesta edizione, presenti anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il direttore della Caritas di Roma, Giustino Trincia.