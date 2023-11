Discoteche e minimarket al vaglio della Polizia di Roma Capitale • Terzo Binario News

Un controllo a tutto tondo quello del fine settimana da parte della Polizia di Roma Capitale, con circa 400 violazioni per comportamenti scorretti alla guida e mancato rispetto del codice della strada.

Verifiche intensificate sul litorale romano e nei municipi di Torri, Nomentano, Prenestino, Trullo, Parioli, Centro storico e Ponte Milvio agli esercizi commerciali, con circa 40 attività sanzionate. Tra i vari illeciti amministrativi riscontrati , la non corretta trattazione dei rifiuti, le occupazioni abusive di suolo pubblico e la musica ad alto volume, con il relativo disturbo della quiete pubblica. Diciotto i minimarket multati, in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito.

Diverse le discoteche controllate; una in località Piana del Sole è stata multata per oltre 500 euro, per la mancata presenza di precursori, per l’assenza dell’autorizzazione d’ inizio attività e del cartello orario riportante l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio.

Ulteriori accertamenti sono tutt’ora in corso.