“La mano, il pennello e l’argilla”, il ceramografo di Cerveteri Roberto Paolini vola a Siracusa • Terzo Binario News

L’artista di Cerveteri titolare di Pithos Ancient Reproduction in Sicilia per un prestigioso seminario

Questo il tema del seminario di studio che avrà luogo domani, mercoledì 31 gennaio alle ore 17:00 all’Auditorium del Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa, al quale prenderà parte anche Roberto Paolini, artista ceramografo di Cerveteri e titolare di Pithos Ancient Reproduction.

Il seminario, tenuto da Professor Marco Serino, vedrà Roberto al suo fianco in un “live painting”, per raccontare in un modo nuovo e innovativo l’archeologia del gesto artigianale e i vasi a figure rosse di produzione greca, magnogreca e siciliana.

Un altro grande impegno dunque per Roberto, che dopo aver conquistato più volte gli Stati Uniti con la propria arte, è pronto a sbarcare in Sicilia per un evento davvero di grande prestigio.