La Lotteria Italia porta una vincita a Civitavecchia e una ad Allumiere • Terzo Binario News

Si tratta di due premi da 20mila euro ciascuno

Sono 200 i premi di quarta categoria della lotteria Italia 2024 2025 che portano a casa 20.000 euro. A Roma, in provincia e nel Lazio vanno in tutto 47 biglietti vincenti. Sono 39 quelli acquistati a Roma, cinque in provincia, uno in provincia di Latina, due a Viterbo città e uno in provincia.

Due di quelli vincenti sono stati venduti in zona: uno a Civitavecchia e l’altro ad Allumiere.

Quello vincente del comune portuale riposta la serie O 244511.

L’altro nel paese collinare è F 105193.

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025 vengono pubblicati sul bollettino ufficiale sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.