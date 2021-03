La Lombardi alla diretta del M5s Trevignano - Terzo Binario News

La Lombardi alla diretta del M5s Trevignano

Il Movimento 5 stelle di Trevignano Romano apre alle collaborazioni con associazioni e comitati.

Il 25 marzo, nella consueta diretta settimanale, il gruppo ha ospitato Roberta Lombardi, la neo Assessora Regionale alla Transizione Ecologica e alla Digitalizzazione.

Si è parlato di “digitalizzazione” ovvero per le imprese, l’introduzione di tecnologie capaci di rendere i processi aziendali più fluidi, efficienti e veloci. Per la società, la capacità dei singoli, non solo di comprendere, ma anche di utilizzare questi strumenti per rendere le comunità capaci di ridurre gli sprechi e di entrare nell’era della economia circolare, riducendo il consumo di materie prime non rinnovabili ed inquinanti.

È infatti di questi giorni la prima delibera del neonato Assessorato Regionale con cui si apre a tutti i cittadini del Lazio, la possibilità di usufruire di un bonus di 500€ per la digitalizzazione: originariamente pensata solo per i residenti nelle zone montane, la misura è stata estesa a tutti i residenti della Regione con un reddito ISEE fino a 20.000 euro, per acquistare un tablet o un PC e installare una rete internet veloce nella propria abitazione. Strumenti utili soprattutto in questa fase di didattica mista e un’importante opportunità in considerazione dei cambiamenti che la pandemia ha portato nelle nostre vite.

Pensiamo che Trevignano Romano debba raccogliere la sfida della transizione ecologica ed energetica, sfruttando la sponda regionale, come opportunità di miglioramento economico, cogliendo le opportunità date dal Parco Regionale, collaborando con le altre amministrazioni del Lago ed in sinergia con le associazioni e comitati presenti nella area. Bisogna

cogliere le opportunità date dalla presenza sul territorio di importanti strutture come l’ENEA Casaccia, nata come “Ente Nazionale Energia Nucleare” ed oggi “Ente Nazionale Energie Alternative” e delle opportunità che possono dare al territorio le ricerche ed attività ivi svolte sia sull’energia solare che sull’utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico e sull’annunciata costituzione della futuribile “Hydrogen Valley”

Il Movimento ha inoltre raccolto la sfida lanciata dai giovani che chiedono venga istituito e reso attivo il consiglio comunale dei giovani. Dato il periodo e la difficoltà agli incontri di persona, pensiamo che proprio la digitalizzazione possa essere il giusto mezzo per realizzarlo attraverso l’utilizzo della piattaforma consigli.cloud. Sarebbe anche l’occasione per i nostri giovani di utilizzare questo strumento attraverso cui esprimere e divulgare nuove sfide di progettazione e gestione del territorio trivignanese”.

M5s Trevignano