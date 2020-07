La Lega regionale dice sì all'inceneritore smentendo capitan Salvini - Terzo Binario News

Ora si attende una presa di posizione dei sindaci Tedesco e Giulivi

Quando Salvini è venuto a Civitavecchia a fine novembre per dire no ai rifiuti disse no anche all’inceneritore a Tarquinia. Ora i consiglieri regionale del Carroccio hanno cambiato posizione avendo formato un documento, un emendamento per la precisione, in cui danno il via libera all’impianto (il documento).

I due primi cittadini di Tarquinia e Civitavecchia Alessandro Giulivi ed Ernesto Tedesco si sono barricati dietro il no a questa ipotesi eppure la posizione dei leghisti in Regione è ben diversa da quella dei rappresentanti sul territorio.

Giulivi ha promesso la rottura con il partito e si vedrà nei prossimi giorni se confermerà le sue intenzioni. il collega civitavecchiese per ora tace ma anche la sua appare una posizione piuttosto scomoda.