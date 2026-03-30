La “Lavanderia Daniela” di Cerveteri festeggia 25anni di attività • Terzo Binario News

Mercoledì 1° Aprile la storica lavanderia di via Sant’Angelo celebra un quarto di secolo di storia

Un quarto di secolo di sacrifici, di lavoro, di disponibilità e cortesia.

Mercoledì 1° aprile a Cerveteri grande festa per la “Lavanderia Daniela” in via Sant’Angelo n.63, pronta ad accogliere amici e clienti storici per un momento conviviale per celebrare nel migliore dei modi i primi 25anni di attività.

Una giornata di festa, di ricordi ma anche di ringraziamenti, per la fedeltà e l’amicizia che tantissime persone da un quarto di secolo riservano all’attività di Daniela, pronta sempre a contraccambiare con il suo consueto sorriso e professionalità.

Daniela è una delle tante testimonianze di quanto Cerveteri abbia dei Signori commercianti, capaci di far sentire sempre a proprio agio la clientela, unendo capacità, competenze e quel calore familiare tipico delle attività di prossimità. Daniela vi aspetta per l’intera giornata, dalle ore 09:00 alle 13:00 e poi il pomeriggio, dalle ore 16:30 in poi. Tanti auguri Daniela!