La II A di Allumiere in quarantena preventiva, Pasquini furioso: "Comportamenti ingiustificabili" - Terzo Binario News

Ad oggi, 30 gennaio 2021, ad Allumiere le persone positive comunicate dalla ASL Rm4 sono 10 e comprendono persone nate dal 1964 al 2005. Tutti, dal momento in cui sono venuti a conoscenza del contatto con il virus, hanno rispettato il protocollo, nel pieno senso di responsabilità e rispetto del prossimo.

Nel rispetto della privacy sono stati contattati dal sindaco e risultano in uno stato di salute buono. L’Amministrazione Comunale è in continuo contatto con la Asl e le famiglie interessate.

“Da lunedì 01 febbraio i ragazzi/e della classe secondaria II A, sarà in quarantena.

Certamente le persone contagiate risultano eccessive per un piccolo paese come il nostro, quindi, si desume che i comportamenti assunti in queste ultime settimane non siano stati nel pieno rispetto delle disposizioni covid-19, a volte superficiali e quindi non giustificabili.

Altresì, non è opportuno puntare il dito o esternare aggressioni verbali nei confronti di alcuno. Portiamo rispetto e vicinanza a coloro che stanno soffrendo chiusi in una stanza della loro abitazione, il fattore psicologico è fondamentale.

In questo delicato momento c’è bisogno di calma, serietà e grande senso di responsabilità, così come avvenuto nei momenti più difficili.

Siamo una grande comunità con un grande senso di fratellanza che contraddistingue le nostre origini ed il nostro DNA, uniti supereremo TUTTI INSIEME anche questo difficile momento.

Gli eventuali errori o sfortune di alcuni, siano stimolo per tutti a rispettare le regole, nessuno è immune”.

Antonio Pasquini