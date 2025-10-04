La Gubetti a Civitavecchia per la pace: "Con gli altri sindaci si è chiesto il cessate il fuoco" • Terzo Binario News

“Oggi a Civitavecchia eravamo in tanti, uniti da un solo ed unico sentimento: QUELLO DELLA PACE !

Ho aderito con estremo piacere all’invito a partecipare fatto dal Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene a questa manifestazione proposta dall’Anpi.

Insieme anche ad altri Sindaci del Litorale e a tanti cittadini abbiamo manifestato e fatto salire alto il grido più importante e necessario in questo particolare momento storico: quello della PACE e di un IMMEDIATO CESSATE IL FUOCO.

Una Pace che oggi è una parola sconosciuta in tanti angoli del mondo. Sconosciuta a Gaza, dove ogni giorno ci giungono immagini che rappresentano una lama conficcata nel cuore, sconosciuta in Ucraina, dove il conflitto prosegue inesorabilmente e sul quale non possiamo spegnere i riflettori.

Una Pace sconosciuta in tante parti del mondo, dove muoiono ogni giorno, sotto le bombe, di fame, di povertà e miseria assoluta, bambini, donne e uomini innocenti.

Oggi, certa di aver rappresentato tutta la comunità di Cerveteri, noi Sindaci uniti, di ogni colore politico, abbiamo chiesto solamente una cosa: SI FERMI IMMEDIATAMENTE OGNI CONFLITTO!

Un momento emozionante, profondo, sentito, sincero, che ci rende orgogliosi, vista la straordinaria e pacifica partecipazione unita di tutta la città, studenti, ragazzi e ragazze, bambini e bambine, di essere amministratori di questi territori.

Un pomeriggio ancora più toccante, durante il quale siamo stati onorati dell’intervento di Sua Eccellenza Mona Abuamara, ambasciatrice palestinese in Italia

E sto tornando ora a Cerveteri con una speranza: quella che presto, si possano fare nuove manifestazioni come quella di oggi, come quella che in contemporanea si sta svolgendo in tutta Italia. UNA MANIFESTAZIONE PER FESTEGGIARE FINALMENTE UNA GIUSTA E DEFINITIVA PACE!

Una manifestazione per celebrare i popoli LIBERI, i popoli in cui regni la PACE!”

Così sui social la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti