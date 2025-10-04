Forza Italia: a Civitavecchia tanti giovani pronti all’impegno sul territorio • Terzo Binario News

Grande partecipazione per l’incontro organizzato dal gruppo giovanile di Forza Italia a Civitavecchia per i giovani militanti locali, guidati dal segretario Rubens Kurtaj e, a livello comprensoriale, da Alessandro Tagliani, Assessore a Tolfa.

I ragazzi hanno discusso delle prossime iniziative che li vedranno in campo in città, soprattutto nel contesto del diritto allo studio (in calendario a Novembre un incontro con il Presidente Andisu, Simone Foglio), nonché in ambito sociale e di promozione culturale. Diverse le iniziative in agenda anche con i rappresentanti azzurri in Regione, in Parlamento e al Governo. Presente alla serata anche il Deputato locale Alessandro Battilocchio che ha consolidato negli anni un gruppo giovanile molto forte a suo sostegno in tutta la Provincia di Roma, e non solo.

“Tanto entusiasmo e voglia di partecipare! Siamo, a testa alta, militanti di Forza Italia , al fianco del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, del nostro riferimento, Alessandro Battilocchio e di tutti i dirigenti azzurri che stanno portando avanti un grande lavoro. Il nostro gruppo cresce, si rafforza, vuole giocare un ruolo crescente in città. Siamo pronti per le prossime sfide” hanno dichiarato Rubens Kurtaj e Alessandro Tagliani a margine dell’incontro dei giovani azzurri di Civitavecchia.