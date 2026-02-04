La Futsal Civitavecchia travolge la Mirafin: 11-2 e secondo posto consolidato • Terzo Binario News

Dopo due pareggi, uno da arrabbiatura e l’altro da sorrisi, ecco un successo schiacciante della Futsal Academy che serve a consolidare il secondo posto nel girone E di serie B.

Al PalaDeAngelis i civitavecchiesi hanno travolto la Mirafin per 11-2 nella quarta giornata di ritorno e continuando così a mettere pressione all’Ardea, confermatosi capolista con 36 punti e rimasto a +3 nonostante una faticaccia per battere La Pisana. Per contro, perde terreno il Castel Fontana, battuto 3-0 nel derby dei Castelli contro il Ciampino e scivolato a-2 dai rossoblù.

Nella gara dell’impianto di Santa Marinella bastano tre minuti a Cavedal per portare in vantaggio i padroni di casa in diagonale.

Non pago, trova anche il 2-0 al 5’ sugli sviluppi di un calcio di punizione. I civitavecchiesi sono disinvolti e si vede, con il duo Proietti-Santoro che manca il tris di un soffio, ma solo rimandato di poco visto che lo trova capitan Santomassimo al 10’. Un minuto dopo quaterna di Santoro in contropiede e raddoppio poco dopo dello stesso giocatore ben servito da Proietti. Al 14’ è lo stesso Proietti, servito da Pietrantozzi, a togliersi la soddisfazione personale primo dello scadere del parziale Riccitelli firma il 7-0 dalla propria metà campo approfittando del portiere di movimento. Di fatto la gara è chiusa e nella ripresa la Mirafin dà un segnale di risveglio segnando due volte in pochi minuti con De Bona e Gobbi ma è solo una parentesi nel soliloquio civitavecchiese che riprende a breve con Santomassimo, anche lui in gol dalla distanza, poi tocca a Di Eugenio e soddisfazione per il portiere Tartabini, al gol sparando direttamente dalla sua area di rigore. La fiera della rete la conclude Riccitelli. Per mister Vincenzo Di Gabriele una gara in cui preservare qualche giocatore acciaccato e al contempo utile per dare minuti a chi ha giocato meno o a chi deve ritrovare la condizione.

«La gara l’abbiamo resa semplice noi – dice Emanuele Santoro – segnando subito e senza fermarci tanto che nel primo tempo i tre punti erano già assicurati. Siamo in corsa per la vittoria del campionato e vogliamo provarci fino alla fine». Aggiunge Lorenzo Pietrantozzi: «Finalmente sono riuscito a giocare con continuità, il che mi ha emozionato perché non ero abituato. Voglio farmi pronto per dare il mio contributo alla squadra quando servirà così come hanno dato il loro i nuovi compagni arrivati. Ora parte la Coppa che rappresenta un altro obiettivo. Gioco in un gruppo fantastico in cui i compagni non mi hanno fatto pesare questa mia lunga assenza dai campi».

Sabato la Futsal Civitavecchia sarà ospite della Sporting Hornets al PalaLevante di Colli Aniene, compagine sulla soglia del play-out. Obbligatorio vincere, in virtù dello scontro diretto del PalaCesaroni fra Castel Fontana e Ardea in cui si possono guadagnare punti su entrambe.