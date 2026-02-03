Cna Sostenibile: “Formazione obbligatoria, nuovi adempimenti per carroponti ed escavatori sotto i 60 quintali” • Terzo Binario News

Salute e sicurezza sul lavoro, con il nuovo accordo Stato-Regioni si rafforzano gli obblighi formativi per chi lavora con escavatori e carroponti. A darne notizia è Cna Sostenibile.

Per le imprese che utilizzano specifiche attrezzature, l’accordo prevede infatti l’obbligo di formazione e abilitazione per gli addetti alla conduzione di carroponte, in linea con quanto già previsto per altre attrezzature di sollevamento, oltre a un nuovo obbligo formativo per gli addetti alla conduzione di escavatori con massa operativa inferiore ai 60 quintali, fino ad oggi esclusi da specifici percorsi abilitanti.

Le nuove disposizioni coinvolgono un ampio numero di aziende, che dovranno verificare la conformità dei propri lavoratori ai requisiti formativi previsti, sia per i nuovi addetti sia per quelli già incaricati alla conduzione delle attrezzature.

L’adeguamento all’accordo Stato-Regioni rappresenta non solo un obbligo normativo, ma anche un’opportunità per rafforzare la prevenzione degli infortuni, migliorare l’organizzazione aziendale e ridurre il rischio di sanzioni in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.

È quindi fondamentale che le imprese si attivino tempestivamente per valutare le attrezzature utilizzate, individuare i lavoratori interessati e programmare percorsi formativi conformi alla nuova normativa.