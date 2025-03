La Futsal Civitavecchia resta attaccata al quarto posto con le unghie e con i denti • Terzo Binario News

Il terzo posto è perso, almeno per ora, ma la Futsal Civitavecchia deve almeno conservare il quarto che porta comunque ai play-off. In questo senso, il successo ottenuto sul sintetico della Longarina sul Parma Letale per 2-1 aiuta a mantenere la posizione nel girone B di C1 che regala l’ultimo posto utile per gli spareggi-promozione.

La gara è stata complicata, con i padroni di casa a caccia di punti salvezza e disputata sotto la pioggia. Tuttavia l’ha sbloccata Manuel Terzini, grazie all’asse Simone Schiavi da porta, per Jacopo Santomassimo e diagonale per lo stesso Terzini che ha incrociato la conclusione con un destro di piatto all’angolo opposto. Qualche occasione per il quintetto di Ostia – per delle leggerezze difensive dei nerazzurri – e laddove non è arrivato il portiere ci si è messa l’imprecisione nelle conclusioni. La triangolazione del primo gol si ripete sul secondo: Cristian Trappolini prima rischia di perdere un pallone sanguinoso, poi serve Diego López che di prima va da Matteo Proietti e questi, di primo piede, mette la sfera all’incrocio. Ancora Schiavi dice di no al Parma Letale. A inizio ripresa capitano due occasioni a López e a Manuel Morra. Una rimessa laterale coglie impreparata la difesa civitavecchiese e ne approfitta Daniel Gizzi che insacca tutto solo sul palo lontano. Ci provano ancora López, Morra e Proietti ma senza esito mentre Schiavi offre alla squadra il suo contributo sostanzioso per mantenere il vantaggio e alla fine arriva il bottino pieno.

Per mister Vincenzo Di Gabriele la vittoria assume una valenza importante perché «arrivata su un campo difficile, sotto la pioggia e al cospetto di una squadra organizzata. I giocatori sono stati bravi nel saper soffrire e portare a casa tre punti importantissimi in funzione della classifica». Sabato all’Ivan Lottatori (con inizio alle 15) arriva il Cecchina secondo della classe e lontano 8 lunghezze dai nerazzurri. Uno scontro diretto da vincere perché sebbene il divario sia difficile da colmare in appena tre giornate (tante ne mancano al termine della stagione regolare) serve per tenersi stretto il quarto posto minacciato dalla Cccp 1987, che tallona la Futsal Civitavecchia da una distanza di appena un punto. Però da qualche settimana è tornato a pieno regime l’italospagnolo Diego López, sicuramente una freccia appuntita e pericolosa nell’arco del tecnico civitavecchiese.

Infine, il Santa Severa – sempre ultimo a zero punti e retrocesso aritmeticamente già da qualche giornata – che invece ha perso sul campo di casa dell’Uliveto contro la Lidense per 4-0 e sabato sarà di scena dalle 18 nella tana del Bracelli.