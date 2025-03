Libri, Nadia Terranova torna a Civitavecchia per raccontare "Quello che so di te" • Terzo Binario News

E’ aperto a tutti l’incontro, organizzato da Pagine di Cioccolata insieme ad altri cinque gruppi di lettura, sabato 8 marzo alle 18 al teatro della Fondazione Cariciv a piazza Verdi

Sabato 8 Marzo alle 18 presso il Teatro della Fondazione Cariciv (Piazza Verdi, Civitavecchia), si terrà l’incontro con la scrittrice Nadia Terranova per la presentazione del suo ultimo romanzo, “Quello che so di te”, uscito a gennaio per Guanda Editore.

La scrittrice messinese, dopo i successi letterari tra cui “Gli anni al contrario”, “Addio Fantasmi” e “Trema la notte”, torna in libreria con un testo avvincente, originale per stile e temi trattati, raccontando la storia della bisnonna Venera, rinchiusa nell’allora ospedale psichiatrico Mandalari. Il libro, già presentato tra i romanzi in lizza per il Premio Strega 2025, ha ricevuto il plauso di lettrici e lettori ed è stato per diverse settimane in cima alle classifiche dei testi più letti nel nostro paese.

L’evento, aperto a tutti, è organizzato da Pagine di Cioccolata in collaborazione con altri cinque Gruppi di lettura del territorio: Attenti ai Dettagli, il Gdl Libreria Giunti di Civitavecchia, InChiostro – Gruppo di lettura della Biblioteca di Tolfa, Cosamileggoggi di Civitavecchia ed EQUIlibri di Santa Marinella. Si avrà inoltre la partecipazione di Femminile, Plurale – Premio Letterario Allumiere, di Tolfa Gialli & Noir e della Sezione F.I.D.A.P.A. di Civitavecchia.

“Sarà una preziosa occasione per accogliere nel nostro comprensorio Nadia Terranova, una delle voci più coraggiose e vivide della letteratura italiana contemporanea. Da mesi ci stiamo preparando per questa iniziativa “corale” attraverso incontri, confronti, laboratori e approfondimenti su un libro intenso, che parla a lettrici e lettori con una forza che spiazza, sbaraglia, sabota. Tanti i temi sui quali ci siamo confrontati: il recupero delle storie familiari; la reclusione femminile; il rapporto tra corpo e potere; tra scrittura e corpo; tra corpo e memoria; la maternità come esperienza trasformativa; la co-madria; e ancora il ruolo dei racconti orali che trasfigurano, depistano, indicano strade. Abbiamo domande, recensioni, pensieri che non vediamo l’ora di condividere con l’autrice”, dichiara la scrittrice Caterina Battilocchio, prossima alla pubblicazione di un romanzo per la casa editrice Garzanti.

“Siamo felici e onorate di ospitare Nadia Terranova con il suo nuovo libro “Quello che so di te”, già presentato al premio Strega 2025, un romanzo intenso, intimo, ma anche collettivo, che ricostruisce la storia di Venera, bisnonna dell’autrice, attraverso le trame della mitologia familiare, e ci propone una poetica riflessione sull’essere madri, figlie e nipoti. Scrivere equivale a creare un incantesimo, in questo libro direi ben riuscito. La ricerca della verità nel passato, è uno strumento di liberazione, scoperta e trasformazione per dare voce a chi non ha potuto raccontarsi”, dichiara Annalisa Concetti, coordinatrice di Pagine di Cioccolata, Gruppo di Lettura che ha curato l’organizzazione dell’evento.