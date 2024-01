La Flavia Servizi assume due persone, bando aperto a Ladispoli • Terzo Binario News

Flavia Servizi, assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 risorse con profilo di impiegato addetto al servizio di supporto dell’ufficio tributi del comune di Ladispoli – pubblicata la graduatoria ammessi e non ammessi e giorno e orario dell’esame-colloquio

Flavia Servizi, in merito alla selezione per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 risorse con profilo di impiegato addetto al servizio di supporto dell’ufficio tributi del comune di Ladispoli, rende noto che è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi e non ammessi e giorno e orario dell’esame-colloquio che si terrà il 5 febbraio 2024. Per tutte le informazioni www.flaviaservizi.it