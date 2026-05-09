La festa della Mamma alla Ss Trinità di Cerveteri • Terzo Binario News

Domenica 10 Maggio celebriamo la Festa della mamma.

Non è solo una ricorrenza commerciale, ma un’occasione per fermarsi e dire grazie al primo volto che ci ha amato.

Alle mamme della nostra comunità, a voi che tenete insieme famiglie, a voi che educate con l’esempio prima che con le parole,desideriamo regalare uno spettacolo per celebrare questa ricorrenza e ricordare quanto siete preziose agli occhi dei vostri figli. Lo spettacolo si intitola “La mamma…un amore senza confini”

I protagonisti di questo spettacolo saranno artisti di diverse nazionalità che ci regaleranno momenti di grandissima emozione.

Lo spettacolo si terrà presso la Parrocchia della SS.Trinita, con inizio alle ore 19.00 e terminerà alle ore 20.00.