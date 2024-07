La Dimensione Danza 2000 di Cerveteri chiude la stagione 2024 con il saggio • Terzo Binario News

Con lo spettacolo “Ma tu che ne sai dei sogni….quelli sono miei non li vendo”

Con lo spettacolo “Ma tu che ne sai dei sogni….quelli sono miei non li vendo” la SSD Dimensione danza 2000 , in Piazza Santa Maria il 29 e 30 giugno , diretta da Alessandra Ceripa ha chiuso l’anno accademico 2024.

Due giornate che ha visto la storica piazza di Cerveteri con una partecipazione straordinaria di pubblico.

“Premette Alessandra: è stato un lavoro duro per tutto il mio staff . Iniziato con modifiche alla struttura del palco, troppo piccolo per le esigenze della mia scuola che presentava una partecipazione di oltre 150 allieve e allievi e alle aggiunta delle 350 sedie, con altre 200 ottenute grazie alla collaborazione del Consigliere comunale Emanuele Parroccini, e alla Parrocchia Santissima Trinità, ben visibili di colore azzurro. Un ringraziamento alle dipendenti comunali Isabella Massicci e Desirée Mencarini.

Come anticipato il titolo è il significato del mio tenace inseguimento dei sogni ,trasformati in lavoro continuo e costante in modo che la scuola diventasse un punto di riferimento per tutto il territorio. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Una performance di danza eseguita con ammirazione ,dalle acrobazie spettacolari alle coreografie eleganti, la ricerca del meglio del mondo della danza che possa emozionare e stupire. Trasportare interpreti e spettatori in un mondo di bellezza e grazia, dove ogni movimento racconta una storia unica.

Ora due mesi di pausa, con un giusto e meritato riposo per tutti, pronti a ripartire con un nuovo anno accademico che come al solito vedrà tante novità, come il corso di formazione al musical, diretto da Emanuele Castrucci, del quale è stato applauditissimo una impegnata presentazione di un grande gruppo di allieve e allievi. Il mio ringraziamento più sentito ai miei collaboratori Paola Tricerri, Stefano Capelli, Martina Sciotto, Valentina Venturini, Silvia Mantovani, Sara Ricci, Un ringraziamento particolare alla maestra Claudia Marzano del Teatro dell’Opera di Roma. Alle assistenti Sara Della Vedova, Sara Ferraioli, Giorgia Rossi, Melania Valente . Un ringraziamento a tutte le ragazze che nel backstage hanno collaborato alla realizzazione perfetta delle uscite e dei cambi di costumi.

Un ringraziamento alla collaboratrice , fondamentale, Adriana Martinez”.