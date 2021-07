La De Vito: "In piazza per dire no alla riforma Cartabia" - Terzo Binario News

“ Sono in piazza oggi, insieme con il gruppo Parola agli Attivisti che ha promosso l’evento, per dire chiaramente no ad una riforma che potrebbe creare enormi danni alle procedure processuali rischiando di annullare anche importanti processi in corso contro la criminalità”.

Lo afferma la consigliera regionale del Lazio M5S Francesca De Vito.

“ Non sono io a dirlo – prosegue – ma illustri rappresentanti della Giusitizia che hanno lanciato un grido di allarme qualora le proposte del Ministro Cartabia diventassero legge.

Per questo ritengo fondamentale essere qui oggi, tornare nelle piazze e dare un segnale anche ai parlamentari del Movimento 5 Stelle, affinché attuino una forte forma di contrasto e si orientino verso un voto negativo, fino alla decisione sulla presenza o meno all’interno del governo Draghi”.

E conclude: “Ritengo di poter rinnovare l’appello a trovarci tutti in piazza Montecitorio questa mattina a prescindere dalle bandiere”.