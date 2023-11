La compagnia “I Servitori dell’Arte” di Ladispoli  festeggia 15anni con un doppio spettacolo • Terzo Binario News

Fare memoria delle nostre storie – è l’unico slancio possibile per prepararsi al meglio al futuro.

La compagnia “I Servitori dell’Arte” di Ladispoli festeggia 15anni con un doppio spettacolo

“I Servitori dell’Arte” lo sanno bene ed è per questo che lanciano una due giorni di Arte in occasione dei festeggiamenti per i 15 anni di attività! Era il 2008 infatti quando un gruppo di amici, capitanati dal regista Manuel D’Aleo, decise di mettersi alla prova con la formazione di un gruppo teatrale che poi sarebbe diventato un’associazione culturale teatrale di successo.

Non tutti però conoscono nel dettaglio la vita artistica di questa realtà, fiore all’occhiello del territorio e capace da sola di organizzare grandi eventi e spettacoli per tutte le tipologie di pubblico, con un vastissimo repertorio artistico di successo alle spalle e con molta programmazione per il futuro. E dunque quale migliore modo per conoscere da vicino il mondo de “I Servitori dell’Arte”? Ecco quindi l’appuntamento:

Sabato 2 e Domenica 3 Dicembre dalle 16 alle 19 ci potremo ritrovare presso la nuova sede associativa, “La Casa dell’Arte” in via Gaeta 7B a Ladispoli per un Party esclusivo che si svolgerà in due pomeriggi di Arte con reading, piccoli recital, esposizioni artistiche, idee regalo natalizie e buon cibo!

Il tutto ad ingresso libero!

E Domenica ci attendono altre sorprese, premi in palio e una gustosa torta per festeggiare oltre ad un’anteprima da non perdere!

15 anni non sono uno scherzo: per un gruppo teatrale autoprodotto, e nei tempi in cui ci troviamo. Lo spirito con cui svolgiamo ogni cosa però è quello degli inizi: pur avendo attraversato mille avventure, viviamo ogni esperienza come fosse la prima volta! E questa festa ne sarà la riprova!

Oggi “I Servitori dell’Arte” organizzano tour teatrali, decine di percorsi di visite guidate teatralizzate su Roma e provincia, corsi artistici di teatro e arti varie, matinée per le scuole, “escape room” in spazi aperti, eventi a tema e molto altro che è possibile conoscere sul sito internet www.iservitoridellarte.com

…lunga vita al Teatro e alle sue mille sfumature e Buon Compleanno, Servitori!