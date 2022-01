La Civitavecchia Futsal ospita il Tormarancia per dimenticare la Final Four - Terzo Binario News

Smaltire le scorie lasciate dalla semifinale di Final Pour in Coppa Lazio. E l’unico modo per chiudere il capitolo è vincere oggi contro il Tormarancia, che scende in campo al Lottatori dalle 15.

La Civitavecchia Futsal è uscita malconcia dalla sfida di Tecchiena contro l’Atletico Ciampino, terminata 9-2 in favore del quintetto aeroportuale e il rischio è che nella testa dei nerazzurri si possa ingenerare dell’incertezza quando invece è necessario riprendere subito il cammino nel girone B di C1. E allora ecco che sul sintetico di Borgata Aurelia arriva una formazione alla portata, forse l’avversario ideale per mettersi alle spalle una brutta parentesi. «L’obbligo di vincere c’è, è inutile nascondersi – afferma il tecnico Simone Tangini – e mi aspetto dalla squadra la reazione necessaria in questi casi». Da addetto ai lavori navigato, il mister sa bene che queste situazioni vanno gestite con attenzione, perché le ricadute possono essere pesanti: «Curioso che avevamo eliminato la vincitrice della Coppa Lazio. Avevamo vinto ai rigiro qui a Civitavecchia nei quarti di finale poi il Ciampino è stato ripescato e alla fine ha alzato la Coppa. Loro hanno strameritato di vincere contro di noi, non ci sono recriminazioni. Semmai avrei voluto dalla Futsal una gestione diversa degli episodi-chiave specie nel primo tempo: sono quelli che in fondo hanno fatto la differenza». E oggi, nonostante il Covid incomba su tutte le squadre, si gioca. «Non capisco come sia possibile una situazione così. Fermare Coppa e C1 avrebbe solo giovato a tutti. Lo slittamento di qualche settimana avrebbe solo dato il tempo necessario affinché le squadre fossero al sicuro, senza falsare le gare. Tanto terminare la stagione a maggio o a giugno non cambierebbe nulla. Nessuno tiene conto del fatto che in questa categoria i pentacalciatori sono dilettanti e devono prima pensare alle incombenze personali come la salute e il lavoro, poi giustamente viene il futsal». Oltre agli assenti cronici, mister Tangini oggi sarà privo anche di La Valle, anche lui infortunato. In campionato si riprende con la Futsal terza con 27 punti mentre il Tormarancia è quintultimo con 12 punti, in zona play-out.