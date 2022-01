Nunzi a Vitali: "Serve un segnale forte a sostegno del commercio di Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Ho letto le dichiarazioni del neo assessore al commercio Dimitri Vitali.

Ovvio che avendo ascoltato le varie associazioni di settore avrà sicuramente una visione completa delle necessità dello stesso.

Settore in crisi, visto l’andamento dei consumi, considerata l’inflazione nonché le disdette alberghiere per il periodo festivo.

Mi limito semplicemente ad una riflessione generale e alla sensazione che spesso il settore terziario in questa città sia stato reputato settore cenerentola, nonostante i numeri riguardanti il contributo al pil, al mercato occupazionale e al numero di aziende presenti, che ne fanno uno tra i primi settori cittadini.

Il terziario, o almeno alcuni comparti vivono una situazione per alcuni versi tragica è che per i prossimi mesi, si presume vedrà aggravarsi ancora di più.

Io credo che bisogna lanciare un segnale chiaro di attenzione, di riguardo per un comparto che tanto ha dato all’economia di questa città, all’occupazione e che potrebbe essere insieme al porto, elemento di sviluppo, alternativo a quello energetico; che veda coinvolti territori e sistemi integrati.

Pertanto perché non pensare ad un consiglio comunale aperto su commercio e turismo, così come è avvenuto, su porto ed Enel.

Sarebbe un segnale non indifferente per imprese che molto spesso hanno avuto la sensazione di lavorare “contro”, spesso relegate a ruolo di cenerentola economica e che invece potrebbero rivestire un ruolo di vero volano economico ,se messe in grado di competere”.

Tullio Nunzi

Meno poltrone più panchine