La Civitavecchia Futsal non molla: 2-2 a sei secondi dalla fine contro la capolista - Terzo Binario News

Bella prestazione dei nerazzurri al cospetto del Laurentino

La Civitavecchia Futsal non molla di un centimetro e va a trovare il pari contro la capolista Laurentino a 6 secondi dalla fine. All’Ivan Lottatori è finita 2-2 ma a gioire sono i civitavecchiesi perché sempre in partita e capaci di tenere testa a una delle compagini che punta al salto di categoria.

Sul sintetico di Borgata Aurelia si è disputata la sesta giornata di C1 con i nerazzurri che hanno recuperato anche Daniele Lipparelli, elemento che si rivelerà decisivo per il pari finale.

E sono proprio i padroni di casa a cercare di imporre il proprio gioco, con gli ospiti che preferiscono agire di rimessa. E la tattica funziona perché al 13’ arriva la rete di Ardone. La Futsal però non si scompone e con una serpentina di Alessio De Amicis, insacca tirando di punta allo scadere della prima frazione. Il tema della gara resta identico nella ripresa con il possesso nerazzurro e l’attesa laurentina. A otto minuti dalla sirena Di Nardi mostra la sua classe trafiggendo Boriello.

Neanche questo gol scalfisce le certezze degli uomini di Simone Tangini che continuano ad attaccare mettendo sotto pressione il portiere avversario. Il mister rischia tutto con il portiere di movimento a trenta secondi dalla fine e la mossa paga a 6 secondi dal gong con Boriello che serve Leone, assist di testa per Lipparelli che insacca in sforbiciata. La rete fa esplodere i tanti presenti del Lottatori facendo intuire che i nerazzurri per questa stagione sono dotati di un buon potenziale, tanto da mantenere l’imbattibilità.

«Bellissima partita – commenta Fabrizio Fattori – che avrebbe persino potuto regalarci la vittoria ma va bene così. Chiudiamo un trittico terribile con Fiumicino, La Pisana e Laurentino avendo portato a casa tre pareggi senza mai essere stati messi sotto e mostrando sempre la capacità di reagire. Continuando a vivere alla giornata possiamo toglierci tante soddisfazioni».

Anche Tangini può sorridere dopo il 2-2 finale: «Sono molto soddisfatto della sconfitta evitata in extremis. La squadra ha saputo far fronte alle avversità e sebbene non sia arrivata la vittoria mi tengo il punto e la bella prestazione».