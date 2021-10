Dalla Regione 60mila euro per il parco di Campo dell'Oro a Civitavecchia - Terzo Binario News

In arrivo 60mila euro per trasformare un’area degradata della periferia di Civitavecchia in un giardino a prova di vandali: un progetto sul quale anche la Regione Lazio ha voluto mettere il suo contributo.

Il nuovo concreto riconoscimento alla progettualità messa in campo dall’Amministrazione comunale di Civitavecchia arriva dalla Regione Lazio, che ha inserito la proposta dell’Assessorato all’Ambiente diretto dal Vicesindaco Manuel Magliani in cima alle priorità del bando.

Come spiega il Vicesindaco Magliani, “il bando è rivolto alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni e riqualificazione delle aree degradate.

Il nostro progetto ha ricevuto appena un punto in meno del massimo, venendo comunque premiato con 40mila di fondi regionali, che cofinanzieranno l’intervento per 60mila neuro complessivi (con quota parte di 20mila euro del Comune).

A giovarsene sarà la nostra città e in particolare l’area a verde destinata a parco pubblico in via Emilia Romagna, a Campo dell’Oro. A suo tempo gli uffici avevano infatti individuato questa zona, già oggetto di sopralluoghi del Sindaco Tedesco, che aveva assunto a nome dell’Amministrazione precisi impegni con i cittadini.

Il progetto prevede il ripristino dei manufatti recuperabili e la demolizione dei rimanenti, una nuova pavimentazione, la manutenzione del verde esistente e la sua integrazione con impianto d’irrigazione, la messa in opera di nuovi elementi di arredo urbano e giochi per bambini. In considerazione dell’alta densità abitativa dell’area e della vicinanza di una scuola, ci metteremo da subito all’opera per avviare in temi rapidi un intervento che il quartiere attende da decenni”, conclude Magliani.