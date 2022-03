Il centrodestra della Belardinelli unito al Borgo del Sasso incontra i cittadini - Terzo Binario News

Le dichiarazioni della candidata sindaco e del coordinatore Roberto Menasci

“Ieri mattina nell’incantevole cornice del Sasso, insieme ai rappresentati della lista Uniti per Cerveteri ho incontrato alcuni storici residenti per uno scambio di opinioni. Uno dei nostri obiettivi è creare degli itinerari che portino a dare risalto e visibilità alle bellezze dei nostri Borghi medievali. Un ringraziamento a Roberto Menasci per la fattiva collaborazione”. A dichiararlo è Annalisa Belardinelli, candidata Sindaco di Cerveteri per Fratelli d’Italia, Lega Salvini e altre liste civiche, dopo l’incontro pubblico svoltosi ieri nella Frazione del Sasso.

Le fa eco Roberto Menasci, coordinatore della Lega etrusca, che aggiunge: “Cari cittadini di Cerveteri, come avrete saputo, è cominciata la corsa elettorale per rinnovare la giunta amministrativa. Sia a sinistra che a destra stanno avvenendo scorrettezze di ogni sorta e non crediate per l’amore del proprio paesello. Un eminente politico d’altri tempi diceva che a pensar male si fa peccato ma a volte si ha ragione! Il motivo che spinge vecchie glorie addirittura di altri comuni a tentare di spodestare o di inserirsi nei vari schieramenti formatisi con costante attenzione nell’allontanare le solite bandoliere, è il cospicuo gruzzolo che arriverà tramite il PNRR!!! Diffidate da chi vi dirà storie diverse, date voce e credibilità a chi in questi ultimi anni si sono sempre spesi nonostante all’opposizione, Cerveteri è pronta per un Sindaco donna e il suo staff”