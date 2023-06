La Camera, FdI: "Ricordiamo Oriana Pagliarini nella toponomastica di Civitavecchia" • Terzo Binario News

Così scrive Claudio La Camera – ex consigliere comunale e componete del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Civitavecchia:

“A 13 anni dalla prematura scomparsa di Oriana PAGLIARINI ritengo giusto e doveroso ricordare questa nostra concittadina ed amica che si è contraddistinta per il grande impegno sociale e politico, per la proverbiale generosità ed entusiasmo con il quale si è dedicata alla nostra città attraverso l’impegno politico ed istituzionale in Prima Circoscrizione.

“Tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla la ricordano certamente come una donna forte e generosa, sempre disponibile ed innamorata della nostra Città. Per questo riterrei giusto ricordare Oriana Pagliarini nella toponomastica cittadina, invitando l’Amministrazione Comunale ad attivarsi in tal senso”.