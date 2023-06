Strisce pedonali assenti a Santa Marinella, la denuncia di Aurhelio • Terzo Binario News

È già da qualche anno che continuiamo a segnalare la scomparsa dalla sede stradale della vernice che dovrebbe indicare in modo chiaro la presenza delle strisce pedonali.

Per una inspiegabile confusione amministrativa, si continuano a inventare cose inutili – vedasi la famigerata Limonaia e il sedicente parco alla Quartaccia – e si tralasciano elementi fondamentali per la sicurezza stradale.

Quest’ultima, già messa a repentaglio da comportamenti dissennati alla guida e la scarsezza dei controlli dovuti alla mancanza di personale della polizia municipale, creano un cocktail micidiale.

Specialmente in questi giorni di ponte festivo che ha fatto riversare turisti e villeggianti da Roma, ormai l’attraversamento delle strisce pedonali è una sfida mortale.

A tale riguardo chiediamo espressamente al Sindaco e ad un eventuale delegato alla viabilità, se non ritengano necessario un intervento immediato e risolutivo su tutta la superficie stradale interessata nelle nostre due Sante.

Essendosi già determinati, incidenti sia in prossimità che lontano dalle strisce, ci auguriamo che almeno le zone riservate agli attraversamenti, siano immediatamente messe in sicurezza e ben illuminate.

Alleghiamo a riguardo, una piccola rassegna fotografica per dimostrare come in un piccolo tratto dell’Aurelia – addirittura in prossimità del semaforo in zona centro, le strisce non si vedano più”.

Il direttivo del Centro Studi Aurhelio