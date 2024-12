La Califano: "Il porto privato di Fiumicino non ha senso con 4 milioni di croceristi a Civitavecchia" • Terzo Binario News

“Il piano di sicurezza per garantire l’incolumità dei pellegrini che sbarcheranno nel porto di Civitavecchia in vista del Giubileo è sicuramente un’ottima notizia che attendevamo. Un provvedimento che riteniamo assolutamente necessario.

Il molo di Civitavecchia secondo le stime si appresta ad accogliere circa 4 milioni di turisti in vista di questo eccezionale evento, rafforzando il suo ruolo prioritario e centrale nel Lazio, in Italia e in Europa. Dati questi che dimostrano, semmai ce ne fosse ancora bisogno, quanto superfluo e inutile sia invece il progetto crocieristico di Fiumicino.

Non voglio dilungarmi ancora sulle criticità di quest’opera. Ma sulla sua efficacia. Se già 4 milioni di pellegrini sbarcheranno a Civitavecchia e diversi milioni invece fruiranno dell’aeroporto di Fiumicino, che utilità c’è nel realizzare un ulteriore approdo turistico?

Con questi numeri viene di fatto smascherato il teatrino giubilare che si è trasformato esclusivamente in una scorciatoia per avere procedure semplificate.

Chiedo quindi che il porto crocieristico privato di Fiumicino venga immediatamente stralciato dal decreto giubilare, considerato anche che a pochi giorni dall’inizio dell’evento di questo imponente piano non vi è nemmeno l’ombra”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano