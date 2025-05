Il Santa Marinella rimonta, il Tolfa impatta • Terzo Binario News

Il Santa Marinella rimonta e supera di slancio il Palocco (4-1) mentre il Tolfa vede allontanarsi l’ultimo posto utile per i play-off per via del pari di Ostia contro il Rodolfo Morandi (0-0).

Questa la sintesi della 16esima e quartultima giornata del girone A di Promozione che ha emesso il suo verdetto ufficiale con il salto in Eccellenza del Grifone Gialloverde.

Tuttavia restano apertissime le corse agli spareggi post-campionato sia in fatto di promozione che di salvezza.

Buono il ritorno allo stadio Fronti dei rossoblù che hanno avuto la meglio di un Palocco tranquillo in classifica ma che specie nel primo tempo ha imbrigliato Gallitano e compagni. Prima mezz’ora noiosa poi la sblocca al 32’ Luca Mucili di testa. Il merito dei santamarinellesi è quello di non disunirsi e dopo sette minuti arriva il pari di Jacopo Gaudenzi con un tiro radente dal limite dopo un dribbling ripetuto. Sapendo di dover vincere, l’undici della Perla mette le tende nella metà campo ospite e arriva il punto del sorpasso con Francesco Brutti, che da dentro l’area piazza di sinistro all’incrocio dei pali. Il Santa Marinella gioca più sciolto il che fa salire in cattedra i fantasisti. Fra questi Alessio Tranquilli che al 33’ realizza il più bel gol di giornata con un tiro a giro di destro dal vertice sinistro che si insacca dove il numero uno Manuel Sciarra non può arrivare. Quando mancano pochi minuti alla fine arriva il timbro del numero 9 di casa Samuele Cerroni con un’inzuccata a seguito di un calcio d’angolo battuto da sinistra da Simone Trincia. Così mister Daniele Fracassa: «Successo importante perché si consolida la terza posizione di classifica che vale un posto nei play-off. La squadra è stata molto brillante e fluida come circolazione di palla, Buona la reazione dopo lo svantaggio. Ora ci prepariamo per una partita complicata come quella di Ostia contro la Pescatori».

Clima diverso a Tolfa dove lo 0-0 dell’Anco Marzio di Ostia contro il Morandi dispiace per il risultato, non per la prestazione: «Si è rivista la squadra di inizio stagione nonostante le assenze – ha commentato l’allenatore collinare Roberto Macaluso – soprattutto nel primo tempo quando abbiamo colpito due legni. A fine gara il rigore di Miguel Vittorini è finito sulla traversa ma se c’è qualcosa su cui recriminare sono le occasioni non sfruttate. Per di più, c’è stato annullato un gol convalidato dall’arbitro e annullato da guardalinee con il portiere di casa Valerio Vicchi risultato il migliore in campo. Devo fare un plauso sincero ai tanti ragazzi classe 2005 e 2004 scesi in campo tra cui Leonardo De Simone che, al suo esordio in Promozione, si è comportato bene. Nulla è ancora perduto e, al netto dei rientri, dobbiamo continuare a fare il nostro sebbene qualcosa sia mancato. Infatti ci sentiamo in credito con la sorte».

In classifica, detto del Grifone, c’è il Salaria Vescovio (che ha espugnato Borgo Palidoro) al secondo posto con 66 punti mentre la coppia Santa Marinella-Ostiantica di punti ne ha 62 mentre è più staccato il Tolfa a 55 punti. Domenica prossima, come accennato da Fracassa, i rossoblù saranno di scena a Ostia contro la Pescatori mentre i biancorossi ospiteranno a Duepigrecoroma allo Scoponi.