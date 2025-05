"La sporcizia a Ladispoli è cresciuta esponenzialmente" • Terzo Binario News

Un cittadino chiede se palazzo Falcone controlla e se le segnalazioni vengono gestite

“Sono quasi trenta anni che frequento Ladispoli e, tra alti e bassi, mi sembra proprio che in questi ultimi tempi stiamo assistendo ad un netto peggioramento del livello di servizio per quanto riguarda pulizia e decoro urbano.

Giardini pieni di bottiglie, bordi dei marciapiedi infestati da erbacce, raccolta non sempre impeccabile. Il comune controlla? Le segnalazioni vengono gestite?

Qui -solo per condividere una delle tante situazioni quotidiane- lo slargo di Via del Lavatore, angolo via Kennedy. In teoria il sabato ci sarebbe lo spazzamento meccanizzato, per il momento nessun operatore si vede né il sabato né altri giorni”.

A.C.