Approvato il Rendiconto 2024 a Santa Marinella • Terzo Binario News

Il Consiglio Comunale di Santa Marinella si è riunito oggi in seduta ordinaria e straordinaria per discutere importanti punti all’ordine del giorno.

La seduta ordinaria si è aperta con le comunicazioni e ha visto come punto centrale l’approvazione del Rendiconto della Gestione dell’Esercizio Finanziario 2024, redatto in conformità ai principi contabili del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati. L’analisi del documento ha evidenziato una gestione finanziaria solida e in miglioramento per il Comune.



Illustrazione del Rendiconto 2024:

Durante la presentazione del Rendiconto 2024, sono emersi dati significativi:

• Fondo Cassa: Si registra un incremento di 900 mila euro, indicando una maggiore liquidità e un buon livello di attendibilità delle entrate.

• Residui Attivi: Ammontano a 46 milioni e 600 mila euro, di cui 20 milioni destinati a opere pubbliche. Tuttavia, una parte significativa di 19 milioni di euro è classificata ad alto rischio di riscossione, bilanciata da un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che mitiga il rischio per 8 milioni di euro.

• Risorse Accantonate: Il Fondo Rischio Contenzioso è stato giudicato puntuale e adeguato. 5 milioni destinati alla copertura di debiti certi, liquidi ed esigibili non transati dalla OSL (Organismo Straordinario di Liquidazione). Sono presenti somme vincolate per trasferimenti, finanziamenti e per il rinnovo contrattuale di Gesam, influenzate anche dall’anticipazione della riscossione relativa alla “Perla del Tirreno”

• Equilibri di Bilancio: I valori di controllo e i flussi di cassa sono risultati ampiamente positivi. I residui passivi (Debiti) ammontano a 7 milioni di euro.

• Costo del Personale: Il costo del personale rientra ampiamente nei limiti stabiliti per gli anni 2011-2013, aprendo la possibilità a nuove assunzioni per migliorare i servizi offerti ai cittadini e far fronte al salario accessorio.

• Indebitamento: Il livello di indebitamento dell’ente è contenuto, attestandosi all’1,6% effettivo rispetto a una capacità del 10% delle entrate dei primi tre titoli, evidenziando una buona capacità di contrarre nuovi mutui.

· Servizi a Domanda Individuale e Pagamento Fornitori: I servizi a domanda individuale si attestano su valori appena superiori al 36% previsto dalla legge. Il dato relativo al pagamento dei fornitori nel 2024 è stato influenzato dal pagamento, tra luglio e dicembre, di fatture del 2017 rimaste insolute a seguito del dissesto. Il tempo medio di pagamento, che precedentemente era di 34 giorni, si è ridotto significativamente a 8 giorni nel primo semestre del 2025, testimoniando un’efficienza crescente nell’amministrazione finanziaria.

Santa Marinella Servizi: Un Utile Storico

Un dato particolarmente positivo emerso dal bilancio consuntivo riguarda la Santa Marinella Servizi Srl, società in house del Comune. L’Assemblea dei Soci ha approvato lo scorso 14 aprile un bilancio di esercizio 2024 che si chiude con un utile di 47.690,00 euro. Questo risultato è stato raggiunto grazie a una rigorosa revisione della spesa e a un importante piano di investimenti aziendale. L’utile conseguito ha permesso di superare un periodo di difficoltà successivo al dissesto dell’Ente, eliminando le perdite a bilancio e portando il Patrimonio Netto della società al massimo storico di 168.424,00 euro. Questo risultato ha di fatto portato alla cancellazione del fondo per possibili passività.



Dichiarazione del sindaco Tidei:

Si tratta del primo rendiconto del dopo dissesto e mostra un comune solido e con notevoli capacità sia per quanto riguarda la possibilità di indebitamento e di nuove assunzioni per migliorare i servizi ai cittadini e potenziare il servizio tecnico per rispondere ancora meglio agli impegni e alle sfide del PNRR e al completamento delle opere per complessivi 30 milioni.

Il nostro obiettivo resta rendere Santa Marinella una delle capitali del turismo laziale se non di tutta l’Italia Centrale.

Votazione

Presenti 17

Favorevoli: Nove consiglieri di maggioranza e Sindaco

Astenuti: Fratturato e Di Liello

Contrari: Fiorelli, Baciu, Angeletti, Fantozzi, Befani e Ricci