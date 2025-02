La Califano: "Fiumicino al collasso, serve un nuovo aeroporto per compagnie piccole" • Terzo Binario News

Che l’aeroporto di Fiumicino sia vicino al collasso lo ripetiamo ormai da diversi anni. Idem che serva un nuovo scalo in cui trasferire tutti i voli low cost.

Che oggi Rocca se ne renda conto è un buon punto di partenza per iniziare una discussione seria che già avevo provato ad accendere, in sede di consiglio, presentando vari emendamenti in tal senso, tutti naturalmente bocciati dall’attuale maggioranza.

Una necessità che avevo fatto emergere nuovamente non più tardi di qualche giorno fa prendendo spunto dal caso ‘Ryan Air’. Quello che accade a Fiumicino è un unicum. I low cost in Italia e in Europa non operano negli scali principali, figurarsi in quello che serve la Capitale d’Italia. Ecco perché è assolutamente necessario mettersi seduti e trovare un punto di caduta affinché si possano tutelare i territori di Fiumicino e Ciampino, già saturi, e creare nuovo sviluppo in altre aree della nostra Regione che potrebbero avere benefici importanti dal traffico aereo.

Presenterò nei prossimi giorni una nuova mozione, sperando sia la volta buona, affinché si possa davvero iniziare un percorso serio in tal senso, senza continuare ad appesantire il Da Vinci e il Pastine.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano