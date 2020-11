La Buona Destra critica la Galizia: "La mascherina protegge i bimbi a scuola" - Terzo Binario News

” In un momento così difficile , dove le misure di prevenzione rappresentano l’unica garanzia contro il diffondersi del coronavirus, troviamo poco ragionevoli le dichiarazioni dell’assessore alla scuola del Comune di Civitavecchia Simona Galizia di FdI , che con affermazioni poco confacenti ad un ruolo istituzionale, che in primis deve essere garante della salute pubblica nelle scuole e allo stesso tempo attento osservatore di un DPCM sull’argomento studiato da una commissione medico scientifica, propone con una lettera aperta al governo che i bambini delle scuola dell’infanzia, non portino le mascherine durante l’orario scolastico.

Singolare infatti a distanza di qualche giorni, la chiusura di un plesso scolastico proprio dell’infanzia, per l’aumento dei casi di Covid nel Comune – dichiara così Francesca Fa , Coordinatrice del Comitato Buona Destra Civitavecchia. Probabilmente , continua la stessa , si è più attenti in questo comune al consenso popolare che alle corrette procedure di prevenzione e contenimento che prevedono tra l’altro l’uso delle mascherine anche nei plessi scolastici dedicati all’infanzia.

La tutela della salute, in particolare quella rivolta ai nostri figli, non può essere orientata in base ai consensi elettorali , ma alla guida delle istituzioni, che sono garanti delle regole comuni di civile convivenza per il bene della collettività, anche qualora dovessero risultare impopolari”.

Buona Destra Civitavecchia