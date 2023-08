Barca di scout si ribalta sul lago di Bracciano, salvate dai Vigili del Fuoco • Terzo Binario News

L’otto Agosto alle ore 19.30, i Vigili del fuoco di Bracciano sono stati allertati per salvataggio persone a largo della costa della Località San Celso, nel lago di Bracciano.

Una imbarcazione a vela con quattro ragazze a bordo ha scuffiato a circa trecento metri dalla riva, proiettando in acqua l’equipaggio.

Le ragazze fanno parte del gruppo Scout AGESCI di Bracciano.

I Vigili del fuoco lacustri, con il mezzo nautico in dotazione hanno subito raggiunto le ragazze, che al momento erano aggrappate alla chiglia del natante scuffiato, traendole in salvo e riportandole immediatamente a riva.

Una volte portate in salvo i Vvf, insieme ad un responsabile del campo scuola Scout hanno smontato l’albero maestro del natante e hanno riportato in secca anche l’imbarcazione in questione. Per nessuno dell’equipaggio si è reso necessario l’intervento del personale sanitario.