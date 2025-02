La Asl Roma 4 ha la nuova direttrice generale: è Rosaria Marino • Terzo Binario News

L’annuncio della consigliera regionale di Fdi Alessia Savo, le congratulazioni di Marietta Tidei

“Nella seduta di oggi della Commissione regionale Sanità abbiamo ratificato i decreti di nomina dei direttori generali delle Asl Roma 4, Roma 6, Viterbo, IRCCS Ifo e Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, rispettivamente nelle persone dei dottori Rosaria Marino, Arturo Cavaliere, Egisto Bianconi, Livio De Angelis e Angelo Aliquò.

Certa del loro massimo impegno al servizio delle Aziende sanitarie e soprattutto degli utenti dei territori di riferimento, esprimo loro le mie personali congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”.

Così la consigliera regionale di Fdi Alessia Savo sui social.

“Desidero fare i miei migliori auguri di buon lavoro alla nuova Direttrice generale della ASL Roma 4, la dott.ssa Rosaria Marino, nominata oggi durante la seduta della Commissione Sanità al Consiglio regionale del Lazio. Confido che possa portare avanti con ottimi risultati il lavoro svolto negli ultimi anni nei territori ricadenti in questa importante azienda sanitaria e dare nuovi impulsi per migliorare i servizi sanitari per i cittadini.

Con l’occasione esprimo un sincero ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto alla dott.ssa

Matranga, al dott. Di Cicco e alla dott.ssa Ursino”.

Così, in una nota, la Consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei.