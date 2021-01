La Asl Roma 4: "Drive in del porto di Civitavecchia esempio di lavoro di squadra" - Terzo Binario News

La Asl Roma 4 vuole ricordare l’importanza che ha avuto e che ha tuttora il Drive In di piazzale della Pace al Porto di Civitavecchia, un esempio di lavoro di squadra che ha superato momenti di emergenza come quello vissuto questa estate con oltre 40mila tamponi effettuati agli sbarchi.

Un lavoro di collaborazione che prosegue dando il gusto supporto al quotidiano svolgimento delle operazioni di tamponi rapidi e molecolari.

In virtù del sostegno sempre costante di tutti gli enti coinvolti, la direzione aziendale della ASL Roma 4 ringrazia Porti di Roma, e nello specifico il Dott. Adriani, il Dott. Musino e il Dott. Visciola per aver donato al drive in del Porto di Civitavecchia la copertura laterale antivento per proteggere la struttura stessa, gli utenti e il personale sanitario.

Un gesto di generosità nei confronti di una struttura utile a tutta la comunità.