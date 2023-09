La Acdc: "Carotaggi anomali sulla Settevene Palo" • Terzo Binario News

“Sul nuovo manto della Strada Provinciale Braccianese sp493, nei giorni scorsi, sono stati effettuati degli strani carotaggi profondi circa 50/60 cm, in entrambe le corsie.

Dal lato in direzione Roma, coppie di fori di circa 10 cm. ciascuno, con interasse di circa 25 cm, posizionati a circa 40/50 cm dal bordo stradale (vedi foto allegate), mentre dall’altro lato sono stati posizionati allo stesso modo a qualche metro di distanza dai primi, ma a circa 40/50 centimetri dalla linea di mezzeria (vedi foto allegate).

Detti carotaggi si ripetono circa ogni 200/300 metri, da Bracciano (RM), per circa 11 km in direzione Roma.

Da una ricerca è emerso che tali carotaggi potrebbero essere stati predisposti per la subdola installazione di dispositivi Wirless ( ad esempio in questo sito trattano un argomento simile: https://www.scae.net/prodotti/wireless-240/ aventi le seguenti caratteristiche:

– raccolta dati ed analisi del traffico;

– indicatori stradali di velocità degli automezzi;

– controllo di stati di coda veicoli;

– apertura / chiusura di cancelli, barriere e porte automatiche;

– stato di presenza delle auto nei parcheggi;

Vista la predisposizione dei carotaggi, considerando l’attuale frenesia dei pubblici amministratori ad attuare il subdolo progetto mondiale delle città a 15 minuti (con la suddivisione del territorio), chiamati opportunisticamente “Zone Climatiche” che per transitarvi potrebbero farci pagare i dazi su ciascuno di essi come sta già succedendo ad Oxford, Budapest e altre città) e valutando l’opzione dell’apertura e della chiusura dei cancelli di tali suddetti dispositivi, sorge spontaneo pensare che alcuni pubblici amministratori stiano organizzandosi in tal senso. Cosa avrà da dirci sulla questione la Città Metropolitana di Roma, ( ex Provincia di Roma) ?

Come associazione abbiamo fatto molte riunioni e incontri per informare i cittadini sia sull’argomento dei 30 km/h a livello nazionale, sia sulle Città dei 15 minuti, la maggior parte dei quali non erano a conoscenza di queste cose. Su questi argomenti faremo dei corsi di formazione e gli interessati potranno contattarci agli indirizzi sotto riportati.

ASSOCIAZIONE ACDC