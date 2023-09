"Pericoli vicino alla scuola d'infanzia Andersen a Civitavecchia" • Terzo Binario News

La nota del Gruppo Civico Indipendente

“È iniziato il nuovo anno scolastico e qualcuno pensava, o forse meglio, sperava, che dopo le molteplici segnalazioni effettuate agli uffici preposti lo scorso anno, chi di dovere avesse provveduto.

Purtroppo, come non di rado accade quando si tratta di garantire o, tuttavia, migliorare la sicurezza ed il decoro urbano, anche in questo caso la superficialità ed il disinteresse, sembra abbiano prevalso, lasciandoli delusi.

Il problema è, che in questa circostanza c’è in gioco anche la sicurezza dei bambini, di quei piccoli bimbi, che ogni giorno, accompagnati dai loro genitori, debbono recarsi alla scuola dell’infanzia Andersen, che si affaccia su una piccola e sempre più degradata area a verde, situata sul lato Roma di viale Palmiro Togliatti.

Non è più possibile restare nel silenzio, quando da tempo vengono segnalati determinati pericoli, tuttavia non mostrando solamente un atteggiamento critico, ma come nostro costume, anche collaborativo, proponendo al contempo anche semplici e sicuramente non onerose soluzioni.

Una scuola, la Andersen, che quasi diabolicamente, ha il suo cancelletto di accesso direttamente sulla sede stradale, in quel tratto, strettissima ed anche a doppio senso di circolazione (seppur questa disciplina viaria potrebbe essere rivista da chi di competenza, valutando le migliori soluzioni possibili). I genitori e comunque chi deve accompagnare o prendere un bambino dalla scuola, sono costretti letteralmente ad ammucchiarsi sulla sede stradale, tra le auto che sovente transitano tra mamme ed i bambini e quelle in doppia fila, con l’ovvio pericolo che ne consegue. L’alternativa? L’abbiamo più volte ed in più casi proposta, semplicissima da attuarsi, potrebbe essere quella di utilizzare il cancelletto che ho cerchiato nella foto con il colore giallo, il quale presenta la medesima ampiezza di quello attualmente utilizzato, che però, invece di avere accesso direttamente sulla sede stradale, è posto ad una decina di metri a monte di quest’ultimo, affacciandosi proprio su quella piccola area a verde.

Siamo certi, che ci vorrebbe davvero poco, anche a livello economico, se non un po’ di buona volontà e di lungimiranza che potrebbe evitare qualche brutto incidente. In ogni caso, il degrado di questo terreno, rispetto allo scorso anno, è notevolmente aumentato, con la cospicua presenza di rifiuti di vario genere, bottiglie di vetro, escrementi di cani, ai cui incivili proprietari, fa evidentemente fatica fare due passi in più, per raggiungere il vicinissimo park dog, posto pochi metri più in là nell’area del Parco Antonelli, ora della Resistenza, ma soprattutto, fatto ancor più grave, alcuni genitori hanno lamentato di aver notato la presenza di siringhe in terra. Non si può e non si deve attendere che qualcuno si faccia male per poi intervenire a danni fatti. Siamo tuttavia certi, che l’amministrazione comunale, non resterà indifferente al nostro grido di allarme. Per quanto sopra, auspichiamo pertanto un rapido intervento di tutte le istituzioni preposte. Intervento questo, che oltre a mettere in sicurezza i luoghi, tornerebbe a dare decenza ad uno di quei pochi angolini di verde, ancora presenti nella nostra Città e dove i piccoli bimbi, appena usciti dalla scuola, usano giocare e rincorrersi tra di loro e magari aumentare anche quell’attività di controllo, molto spesso carente o inesistente, di cui tanti cittadini, ne sentono il bisogno”.

CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE

SICUREZZA E DECORO URBANO

IL RESPONSABILE

Dr. Remo FONTANA